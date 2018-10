È stata pubblicata da Inps la circolare n.103 del 17 ottobre 2018 con nuove indicazioni per l’utilizzo delle prestazioni occasionali successive all’articolo 2-bis del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 – Legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96. Cosiddetti nuovi voucher con regimi speciali per il lavoro occasionale.

La circolare riassume quanto previsto dai nuovi regimi per i settori agricoltura, aziende ricettive ed enti locali, tenendo conto anche dei pareri espressi dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con le note prot. n. 6616 del 14/09/2018, n. 6699 del 18/09/2018 e n. 7036 del 28/09/2018 e rimandando per i profili non citati alla precedente circolare pubblicata dall’Istituto n. 107/2017.

Per quanto riguarda l’agricoltura vengono riassunte le richieste previste dalla nuova disciplina, il limite esteso a dieci giorni consecutivi, il calendario giornaliero, la comunicazione, che va effettuata a Inps almeno un’ora prima della prestazione lavorativa, la revoca.

Alberghi e turismo. Anche in questo caso il calendario giornaliero Inps il compenso orario non inferiore ai 9 euro, la comunicazione almeno un’ora prima, la revoca entro le 23.59 del terzo giorno successivo alla conclusione dell’arco temporale.

Enti locali, che possono ricorrere alle prestazioni occasionali in caso di progetti speciali per categorie specifiche; emergenza e calamità naturali; solidarietà; manifestazioni sociali e sportive.

La piattaforma d riferimento è Prestazioni di Lavoro Occasionale e Libretto di famiglia, presso la quale i prestatori devono iscriversi e autocertificare la propria posizione. Per quanto riguarda gli utilizzatori la circolare riporta informazioni per i versamenti per portafoglio telematico, in proprio o tramite intermediario.

Info: Inps circolare n.103 del 17 ottobre 2018

Ti potrebbe interessare