Con messaggio n.327 del 21 gennaio 2021 Inps informa sul rilascio della procedura per la domanda di Congedo parentale SARS CoV-2 riguardante lavoratrici e lavoratori autonomi e Gestione Separata.

La procedura segue quanto già indicato da Inps con messaggio dell’8 gennaio 2022 sulla proroga al 31 marzo 2022 del beneficio disposta dall’art. 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221.

Ricordiamo come il congedo interessa i caso in cui si abbiano figli conviventi minori di 14 anni affetti da Covid in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa. Figli con disabilità, senza limiti di età e senza il vincolo della convivenza.

Indennità del 50% della retribuzione o del reddito. Domanda che può essere utilizzata anche per convertite i congedi anno scolastico 2021/22 e fino al 21 ottobre 2021.

Richieste online, attraverso sito Inps, Contact center integrato e patronati.

Ti potrebbe interessare