Inps con il messaggio n.1296 del 26 marzo 2021 ha pubblicato nuovi chiarimenti sul bonus baby-sitting e servizi integravi per l’infanzia previsto dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 articolo 2 comma 6 fino al 30 giugno 2021. In caso di figli minori di 14 anni in quarantena o Dad.

La nota Inps in particolare riassume tutti i beneficiari, che sono:

iscritti Gestione separata;

autonomi;

comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impegnati per Covid;

dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato.

Previsti fino a 100 euro a settimana erogati su Libretto di Famiglia. Nel caso di bonus per servizi all’infanzia questo sarà incompatibile con il Bonus nido.

Il beneficio potrà essere fruito da un solo genitore nel caso in cui l’altro non stia lavorando o non abbia accesso ad altre tipologie di tutela simili previste dall’articolo 2 del decreto del 13 marzo.

Info: Inps messaggio n.1296 del 26 marzo 2021

Cassa integrazione

Un secondo messaggio Inps pubblicato ancora il 26 marzo ha riportato indicazioni su quanto previsto dal Decreto sostegni del 22 marzo 2021 n.41 in merito a cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli.

Si tratta di prime indicazioni sull’applicazione delle disposizioni in attesa delle circolari operative. Riguardano la cassa integrazione ordinaria (CIGO) di 13 settimane per il nuovo periodo 1° aprile 2021 – 30 giugno 2021; assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) per 28 settimane 1° aprile – 31 dicembre 2021; cassa integrazione ordinaria per aziende già in CIGS per 13 settimane fino al 30 giugno 2021.

Questo l’indice della circolare:

“Trattamenti di integrazione salariale ordinaria;

Trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione guadagni in deroga;

Modalità di richiesta delle integrazioni salariali (CIGO, CIGD e ASO) Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020;

Destinatari del nuovo periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale “COVID-19” previsti dal decreto–legge n. 41/2021;

Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui al decreto–legge n. 41/2021

Cassa integrazione guadagni nel settore agricolo (CISOA); Termini di trasmissione delle domande dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA;

Termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19;

Modalità di pagamento della prestazione;

Estensione dell’utilizzo del sistema del conguaglio per i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga;

Assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi Flusso telematico “UniEmens-Cig”;

Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga”.

Info: Inps messaggio n.1297 del 26 marzo 2021

