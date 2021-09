Inps ha pubblicato indicazioni per la domanda di beneficio addizionale per l’autoimprenditorialità che possono presentare i beneficiari del Reddito di cittadinanza che entro i primi 12 mesi di fruizione avviano un’attività lavorativa autonoma.

Sei mensilità del Rdc, con massimale di 780 euro mensili.

Il messaggio 24 settembre 2021, n. 3212.

Esonero parziale contributi

Il messaggio n. 3217 ancora del 24 settembre 2021 riporta invece chiarimenti per i lavoratori autonomi inerenti l’esonero parziale dei contributi, in particolare sulla verifica del calo di fatturato per le attività iniziate nel 2019.

Verifica dell’ammontare medio mensile 2020, per godere del beneficio previsto dal legge di bilancio 2021 dovrà essere del 33% inferiore a quello del 2019.

Indennità autonomi e professionisti

Restando sul lavoro autonomo, il messaggio Inps del 24 settembre 2021 n.3216 riporta informazioni per le indennità di maternità e paternità per autonomi e liberi professionisti iscritti Inps e per malattia e degenza per professionisti con esonero parziale dei contributi.

