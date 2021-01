Tre messaggi pubblicati da Inps il 13 gennaio 2021 sulla sospensione dei contributi e sui congedi previsti dalla normativa corrente in emergenza Covid.

Il messaggio 13 gennaio 2021, n. 101 riguarda la possibilità per i lavoratori di usufruire del bonus baby-sitting per il pagamento di prestazioni lavorative in periodo di DAD dei ragazzi dal 5 marzo al 31 agosto 2020. In alternativa al congedo parentale.

Prestazioni su Libretto Famiglia. Domanda online entro il 28 febbraio 2021.

Il messaggio 13 gennaio 2021, n. 102 riporta indicazioni per le imprese per il versamento del restante 50% dei contributi sospesi, fino a 24 rate mensili. Versamento della prima rate posticipato al 31 gennaio 2021.

Il messaggio 13 gennaio 2021, n. 103 riguarda la sospensione del pagamento dei contributi previsto per il 16 gennaio 2021 per agricoli, coltivatori diretti e mezzadri, per effetto del Decreto Milleproroghe sul Decreto Ristori. La sospensione terminerà il 16 febbraio 2021, importo delle rate comunicato con avviso individuale.

