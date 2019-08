Pubblicate da Anpal con la nota n.10878 del 5 agosto 2019 istruzioni operative dedicate ad aziende e cittadini riguardanti l’utilizzo del servizio Domanda e offerta di lavoro attualmente online sulla piattaforma MyAnpal.

Le indicazioni per i datori di lavoro riguardano l’accesso al profilo dell’azienda, l’inserimento delle informazioni e quindi la segnalazione delle posizioni aperte e la ricerca dei Cv. Con la possibilità di evidenziare l’esito dei colloqui e inserire il codice di Comunicazione Obbligatoria di una vacancy per beneficiare di bonus in caso di assunzione di persona che ha usufruito del Rdc.

Per quanto riguarda i cittadini in cerca di occupazione previste le funzioni Trova lavoro per le posizioni aperte, e per la compilazione del proprio CV.

MyAnpal è online dal 15 luglio 2019, servizio previsto dall’articolo 6 del D.L. 4/2019 Disposizioni urgenti in materia di Reddito di cittadinanza e di pensioni modificato dalla Legge di conversione n. 26/2019.

Info: Anpal, istruzioni operative domanda e offerta di lavoro

