Pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico un decreto che disciplina il sistema garanzie Confidi per Pmi e professionisti per l’accesso al credito con garanzie agevolate.

Finanziamenti a partire da 36 mesi fino a 2.500.000 euro per:

operazioni di aggregazione;

progetti di digitalizzazione;

progetti di efficientamento gestionale e miglioramento dei processi.

Stanziati 34 milioni di euro.

ON – Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero e Smart Money

Ancora il Mise informa sui 16 milioni di euro ancora disponibili per imprese e startup femminili nei programmi di sostegno ON – Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero e Smart Money.

1.087 le domande finora per ON e 611 per Smart Money. Per la prima misura ancora disponibili 16 milioni di euro per la seconda 2 milioni.

IPCEI

Attivato infine il fondo IPCEI Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo (IPCEI), di 1,7 miliardi di euro. Fondo destinato a imprese in attività di ricerca, sviluppo e innovazione, per sviluppo di: microelettronica, delle batterie, calcolo ad alte prestazioni, microprocessori, idrogeno e salute.

