Sono state pubblicate da Inps e segnalate dal Ministero del Lavoro le istruzioni operative del 3 agosto per indennità di maternità e paternità in emergenza Covid-19 per lavoratrici e lavoratori autonomi con sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Si tratta del provvedimento disposto dai decreti n. 9 del 2 marzo 2020, 18 del 17 marzo 2020, 23 8 aprile 2020 e 34 del 19 maggio 2020. I controlli sul versamento dei contributi verranno effettuati al termine del periodo di sospensione.

La persona richiedente dovrà inviare a Inps una dichiarazione di responsabilità con la quale dimostrerà di avere i requisiti necessari e dovrà regolarizzare totalmente la propria posizione al termine del periodo di sospensione.

Info: messaggio Inps n.3030 del 3 agosto 2020

Ti potrebbe interessare