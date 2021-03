Con il provvedimento del 23 marzo 2021 sono stati pubblicati online dall’Agenzia delle Entrate modello, guida e date per la richiesta dei contributi a fondo perduto previsti dal Decreto sostegni Decreto legge n. 41.

La richiesta andrà avanzata online nell’area del portale dell’Agenzia Fatture e Corrispettivi, utilizzabile con Spid, Cie, Cns, Entratel oppure attraverso intermediari.

La finestra temporale è: 30 marzo – 28 maggio 2021.

Al termine dell’invio e dopo verifica verranno rilasciate delle ricevute che attesteranno il diritto al beneficio, che come previsto verrà versato su conto corrente o potrà essere utilizzato come credito di imposta in compensazione. Contributo esente da tassazione Irap, interessi passivi e calcolo deducibilità spese.

Per quanto riguarda il calcolo del contributo, viene riportato nella nota dell’Agenzia il seguente schema riassuntivo:

“60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro;

50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila;

40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione;

30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1milione di euro fino a 5 milioni;

20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni”.

Limiti 1.000 e 150.000 euro.

Info: Agenzia delle Entrate modalità richiesta contributi Decreto Sostegni

