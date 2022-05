Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole. Pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto direttoriale del 2 maggio e con una nota del 4 maggio criteri e scadenze per i finanziamenti a fondo perduto che interessano imprese agricole, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

L’avviso prevede contributi a fondo perduto per beni strumentali materiali e immateriali, con massimale di 20mila euro per ogni beneficiario e limite di spesa minimo di 5mila euro.

In particolare il bando riguarda:

Beni che riguardino la trasformazione e commercializzazione dei prodotti, successivi alla presentazione delle richieste di finanziamento, completati entro 12 mesi e mantenuti per almeno 3 anni, non usati, non in locazione finanziaria.

Le domande potranno essere presentate a contributofia@pec.mise.gov.itonline dal 23 maggio al 23 giugno 2022.

