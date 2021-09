Con nota del 3 settembre il Ministero dello Sviluppo Economico riporta informazioni e date per la richiesta di accesso al Fondo da 400 milioni per finanziamenti agevolati a imprese in difficoltà per emergenza Covid.

Previsto dall’articolo 36 del Decreto Sostegni e disciplinato dal decreto ministeriale 5 luglio 2021.

La nota è conseguente alla pubblicazione del Decreto direttoriale 3 settembre 2021 – Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria. Modalità e termini presentazione domande. Questa la scheda informativa.

Riassumiamo:

per imprese di ogni settore economico anche in amministrazione straordinaria, esclusi settore bancario, finanziario e assicurativo;

finanziamento concesso dopo presentazione di un piano di rilancio ;

; finanziamento agevolato da restituire in cinque anni;

massimale di 30 milioni di euro;

domande dalle ore 12:00 del 20 settembre 2021 e fino alle ore 11:59 del 2 novembre 2021 ;

; la procedura sarà pubblicata su Invitalia.

