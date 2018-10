ROMA – Ancora delle Faq pubblicate dal Garante per la protezione dei dati personali riguardanti il Regolamento (EU) n. 679/2016 RGPD. Questa volta l’argomento è il Registro delle attività di trattamento previsto dall’articolo 30 del Regolamento e che rientra tra gli obblighi dei titolare e del responsabile.

Le Faq vengono aggregate dal Garante all’interno dell’area online dedicata alle informazioni sul Registro e che fa parte della macro area con indicazioni, quesiti guide sul RGPD.

Il Registro viene definito uno dei principali elementi di accountability del titolare, è obbligatorio per imprese con almeno 250 dipendenti e al di sotto di tale soglia deve essere tenuto in caso di trattamenti che presentano rischi; dati particolari; trattamenti non occasionali; dati riguardanti condanne penali e reati.

Deve essere in forma scritta e va esibito su richiesta del Garante.

Questi gli argomenti affrontati dalle Faq:

Cosa è il registro delle attività di trattamento? Chi è tenuto a redigerlo? Quali informazioni deve contenere? Può contenere informazioni ulteriori? Quali sono le modalità di conservazione e di aggiornamento? Registro del responsabile

Insieme ai quesiti, i file Pdf e Xls del modello di registro semplificato per il titolare e per il responsabile nelle Pmi

Info: Garante privacy Faq Registro attività di trattamento

