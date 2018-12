È stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 dicembre 2018 il decreto legge con disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sostegno per cittadini imprese e Pa. La nota del Governo del 12 dicembre riassume le principali misure approvate.

Per quanto riguarda lavoro e imprese il decreto prevede:

norma per un fondo di 50 milioni di euro per la tutela di piccole e medie imprese creditrici verso la PA;

modifica di profili dell’esecuzione forzata in caso di crediti verso la PA superiori ai debiti della procedura esecutiva;

immissione a ruolo di nuovi dirigenti scolastici;

diffusione pagamento elettronico e credito telefonico in tutta la PA;

abrogazione dell’entrata in vigore del libro unico del lavoro telematico;

“disposizioni in materia di contratti pubblici volte ad assicurare la piena coerenza delle norme interne in tema di partecipazione alle gare con il contesto europeo, garantendo la piena tutela delle stazioni appaltanti in caso di gravi illeciti professionali o carenze nell’esecuzione di precedenti contratti”.

Prevista quindi la soppressione del Sistri a partire dal 1° gennaio 2019. Tracciabilità che resterà in formato cartaceo in attesa di un nuovo sistema gestito dal Ministero dell’Ambiente in linea con l’assetto normativo vigente e comunitario.

Nella stessa seduta è stato approvato dal Governo un disegno di legge delega al Governo in base al quale il Governo stesso dovrà approvare ulteriori decreti riguardanti semplificazioni, riassetti normativi e codificazioni di settore .

