Pubblicate da Inps con messaggio n.3809 del 5 novembre 2021 istruzioni e scadenze per la domanda di esonero contributivo per assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022, come previsto dalla Legge di bilancio 2021.

Si tratta della misura già affrontata da Inps nella circolare n.32 del 22 febbraio 2021 e nel messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021. La nuova circolare riporta indicazioni relative esclusivamente alle assunzioni avvenute nel 2021.

Riepiloghiamo i criteri del beneficio: esonero del 100%, fino a 6mila euro annui, per tutti i datori di lavoro privati, non nel settore finanziario NACE sezione K. Esonero concesso anche in caso di trasformazione da rapporto a termine, per 18 mesi e “anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi”.

La circolare riporta criteri e casi di cumulabilità con regimi agevolati o altre misure di sostegno già attive.

La comunicazione online potrà essere inviata utilizzando il modulo 92-2012. A partire dall’11 novembre 2021.

“Si evidenzia che, qualora tale modulistica on-line fosse già stata utilizzata ai fini della comunicazione della fruizione dell’incentivo pari al 50 per cento dei contributi datoriali previsto dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate nel corso del corrente anno, i datori di lavoro interessati non dovranno effettuare ulteriori adempimenti, in quanto la comunicazione precedentemente inoltrata all’Istituto risulterà valida ed efficace ai fini della fruizione dell’esonero in misura pari al 100 per cento”.

La circolare riporta quindi istruzioni per la gestione del flusso Uniemens, codici, lista ListaPosPa per la Gestione Pubblica, PosAgri>

Ti potrebbe interessare