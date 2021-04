Pubblicati da Inps con messaggio del 6 aprile 2021 e segnalati dal Ministero del Lavoro nuovi chiarimenti sull’esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 previsto dalla Legge di bilancio 2021. Chiarimenti che affiancano quanto già indicato nella circolare n.32 del 22 febbraio 2021.

Il chiarimento riguarda innanzitutto il requisito priva di impiego che deve sussistere alla data dell’evento del beneficio. Deve sussistere alla data di assunzione a tempo determinato, mentre se “si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione”.

Il beneficio, per 18 mesi, riguarda anche i casi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati. Per 12 mesi in caso di proroga del rapporto in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato.

Info: Inps messaggio n.1421 del 6 aprile 2021

