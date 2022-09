Con nota del 31 agosto il Mise informa dell’avvio del programma di sostegno per le imprese nel Green new deal italiano, nella transizione ecologica e circolare.

Si tratta dell’intervento definito con decreto interministeriale 1° dicembre 2021 e con il decreto direttoriale 23 agosto 2022, che dispone finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per attività industriali, agroindustriali, artigiane,servizi all’industria e centri di ricerca.

Piattaforma di riferimento è https://fondocrescitasostenibile.mcc.it

Domande delle ore 10.00 del 17 novembre 2022 e dal 4 novembre accesso già consentito per la precompilazione.

Buono fiere

Di 34 milioni l’incentivo del Mise per la partecipazione a manifestazioni fieristiche, per contributi a fondo perduto del 50% con massimale 10mila euro. Da decreto direttoriale 4 agosto 2022.



Buono anche per partecipare a più manifestazioni, dal 15 luglio al 31 dicembre 2022.

Domande online accettate in ordine cronologico. Procedura al via dal 9 settembre 2022 e aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00.

Dalle 10.00 del 7 settembre consentito l’accesso per la verifica dei requisiti.

Ti potrebbe interessare