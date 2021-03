Milleproroghe. Approvato il 25 febbraio 2021 con il voto favorevole del Senato il disegno di legge di conversione del Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”. Attualmente non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Queste alcune delle novità introdotte dalla prossima legge (la sintesi dei provvedimenti sul sito della Camera dei Deputati):

proroga Bonus vacanze, al 31 dicembre 2021 ;

; proroga di 12 mesi attestati funzionalità macchine agricole;

proroga deposito temporaneo macerie al 31 dicembre 2021 territori sisma Italia centrale;

proroga 31 dicembre 2021 obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi posti a carico dei produttori;

proroga 30 settembre 2021 contributo ricostruzione privata sisma 2009 Abruzzo;

180 milioni interventi edifici danneggiati sisma Italia centrale;

esenzione del contributo di costruzione per i titolari di contratti di locazione;

31 dicembre 2021 contabilità speciali Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per sisma 2016;

proroga 31 gennaio 2021 credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva ;

; utilizzo FUS 2021 per sostegno al reddito organismi spettacolo da vivo;

1 gennaio 2022 obbligo invio dati online al Sistema tessera sanitaria;

estensione al 30 giugno 2021 Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva e Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi;

30 giugno 2021 credito di imposta costituzione società di Benefit;

16 marzo imposta servizi digitali e 30 aprile 2021 dichiarazione;

detrazione reddito lavoro dipendente e assimilati : “960 euro, aumentati del prodotto tra 240 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro; – 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro”.

: “960 euro, aumentati del prodotto tra 240 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro; – 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro”. 1° gennaio 2023 fine regime tutela prezzo gas ed energia elettrica;

proroga 2021 incentivi biogas imprenditori agricoli ;

; proroga 30 giugno 2021 Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale;

contratti in rete solidarietà 2021;

31 marzo 2021 domande trattamenti di integrazione salariale;

proroga 31 dicembre recupero prestazioni pensionistiche Inps;

proroga 31 dicembre 2021 bando insegnanti religione cattolica;

proroga 31 dicembre 2021 pagamento enti locali lavoro sicurezza scuole;

proroga 31 dicembre 2021 adeguamento norme antincendio edifici scolastici e nido;

adeguamento norme antincendio edifici scolastici e nido; proroga 30 settembre 2022 validità graduatorie comunali personale scolastico e ausiliario comunale;

15 giugno 20201 ultima sessione esami universitari 2019/2020;

proroga 31 dicembre 2021 assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato Università;

proroga 31 dicembre 2021 attività di interventi di supporto all’internazionalizzazione delle imprese nell’attuale crisi pandemica e per gli interventi inclusi nel Piano straordinario per la promozione del Made in Italy;

proroga 31 dicembre 2021 verifiche periodiche strumentazione metrica autoriparazioni e revisioni ;

; 31 agosto 2021 contratti arruolamento portuali a bordo;

30 giugno 2021 buono viaggio per Taxi e NCCC;

Fino al 30 aprile 2021:



incarichi lavoro autonomo laureati medicina e chirurgia;

attivazione aree sanitarie;

procedure pubbliche acquisto Dpi e dispositivi medici;

“svolgimento videconferenza consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale e degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi) e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative;

sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagi o;

o; esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari:

lavoro agile forma semplificata ;

; “accelerare l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, attraverso la previsione di acquisizione di concerti o pareri da parte di altre pubbliche amministrazioni centrali entro 10 giorni dalla relativa richiesta formale, trascorsi i quali, nei 3 giorni successivi, il Ministero dell’istruzione indice apposita conferenza di servizi (n. 31)”;

lavoro agile maniera semplificata PA.

Ti potrebbe interessare