Pubblicata da Inps e segnalata dal Ministero del Lavoro una nuova circolare con indicazioni sul congedo Covid-19 per i lavoratori dipendenti e sul congedo in modalità oraria.

Circolare n.99 del 3 settembre 2020 – Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi iscritti all’INPS. Estensione del periodo di fruizione ai sensi degli articoli 72 e 73 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e fruizione del congedo in modalità oraria.

Il documento riporta istruzioni amministrative e segue quanto già indicato in precedenza dalle circolari n. 45/2020 , n. 81/2020, n. 1621/2020. Interessa l’estensione del congedo Covid fino al 31 agosto 2020 e il nuovo congedo in modalità oraria introdotto dalla legge n. 77/2020 possibile dal 19 luglio al 31 agosto 2020.

Affronta: casi di compatibilità e incompatibilità (congedo parentale giornaliero, riposi giornalieri, fruizione di entrambi i genitori), relazione con il bonus baby-sitting/centri estivi, modalità di presentazione delle domande. “

“Con il messaggio n. 3105 del 2020 sono state fornite indicazioni in merito alla modalità di presentazione della domanda di fruizione oraria del congedo per emergenza COVID-19. La domanda di congedo COVID-19 in modalità oraria deve essere presentata in modalità telematica, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario, selezionando la specifica opzione “COVID-19”.

Per quanto riguarda i datori di lavoro vengono elencate le modalità per la compilazione delle denunce contributive, gestioni private, gestioni pubbliche, sezione agricola FPLD, a Lista PosPa.

Info: Inps circolare n.99 del 3 settembre 2020

