Pubblicate da Inps con il messaggio n.2397 del 13 giugno 2022 istruzioni contabili sulle indennità una tantum per i lavoratori dipendenti prevista dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

La circolare riguarda l’esposizione del credito da parte dei datori di lavoro e la gestione del flusso Uniemens.

L’indennità è una tantum, di 200 euro, erogata a luglio 2022 per dipendenti pubblici e privati, non lavoro domestico (circolare n. 43/2022).

Viene resa in automatico dal datori di lavoro previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18 del Decreto 50/2022 Aiuti. Spetta una sola volta anche in caso di dipendente con più di un datore di lavoro. In caso di errore si tratterà di indebita compensazione. Prevista anche per cassa integrati e disoccupati con zero ore giugno 2022.

Le indicazioni in questo caso riportate dalla circolare interessano la compensazione del credito per i datori di lavoro, ai sensi dell’articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.

PosContributiva, PosPA, PosAgri, i codici e il nuovo conto: GAZ30141.

“Per gli aspetti applicativi relativi all’indennità in esame e per l’indennità erogata direttamente dall’INPS ai soggetti di cui all’articolo 32 del medesimo decreto-legge si rinvia a una successiva circolare“.

