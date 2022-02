Quarantena e tutela lavoratori fragili. Con messaggio n.679 11 febbraio 2022 Inps chiarisce in materia tutela lavoratori in quarantena e lavoro per le categorie c.d. fragili prevista dall’articolo 26 commi 1 e 2 del Dl 18/2020.

Le misure per i casi citati sono state di recente previste dal decreto 146/2021 fino al 31 dicembre 2021. Vedi messaggio Inps n.4027 del 18 novembre 2021. La recente e successiva proroga al 28 febbraio 2022 ha interessato esclusivamente il lavoro agile per i soggetti fragili.

Per il 2022 Inps comunica quindi che “non è possibile il riconoscimento delle indennità economiche per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori c.d. fragili di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020″.

La copertura degli eventi a cavallo 2021-2022 viene assicurata nei limiti delle risorse disponibili.

