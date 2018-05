ROMA – Registri di esposizione. Pubblicata da Inail la circolare n.22 del 15 maggio 2018 che informa circa l’implementazione del servizio online Registro esposizione che interessa i datori di lavoro non titolari di Posizione assicurativa territoriale (Pat).

La circolare integra la precedente n.43 del 12 ottobre 2017 con la quale Inail aveva attivato il servizio online per Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e Registro di esposizione ad agenti biologici destinato a essere utilizzato da datori di lavoro o soggetti abilitati titolari di Pat.

Ora l’integrazione, che è attiva dal 14 maggio 2018 e che a partire da tale data può essere quindi utilizzata da datori lavoro e soggetti abilitati settori navigazione, agricoli, conto Stato.

Non sarà più valido l’invio via Pec e il Registro online verrà aggiornato anche con i dati inviati in precedenza dai datori di lavoro citati, sia in formato cartaceo che via Pec.

Info: Inail circolare n.22 del 15 maggio 2018

Ti potrebbe interessare