Inail con la circolare n. 23 del 27 maggio 2020 riporta istruzioni e scadenze per la ripresa dei versamenti dei premi assicurativi e Durc. Richiamando le disposizioni del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

La circolare riporta punto per punto le sospensioni attivate nei mesi scorsi, da febbraio a maggio, e i soggetti interessati. La nuova scadenza per inviare i versamenti è, a seconda dei casi in soluzione unica o con prima rata, il 16 settembre 2020. Società del settore florovivaistico entro il 31 luglio o con rate dal mese di luglio.

Vengono quindi elencati tutti i codici di riferimento per effettuare i pagamenti, codici già indicati da Inail con la circolare 18 maggio 2020, n. 21.

Durc. Validi fino al 15 giugno i documenti con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. Criteri abituali invece per le richieste inviate dal 16 aprile 2020.

La nota include quindi i dettagli sulla sospensione dell’agente di riscossione, con le modifiche alla circolare Inail 27 marzo 2020, n. 11, e citando le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

La tabella dell’allegato 2 riepiloga in maniera schematica date interessati e codici per la ripresa degli adempimenti e va a sostituire l’allegato 5 alla circolare Inail 18 maggio 2020.

Info: Inail circolare n.23 del 27 maggio 2020

