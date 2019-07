Reddito di cittadinanza. Inps con circolare n.104 del 19 luglio 2019 ha riepilogato termini destinatari e importi riguardanti l’incentivo per i datori di lavoro i caso di assunzione di beneficiari del RDC. In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato.

Le indicazioni si riferiscono al beneficio introdotto dall’articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. La misura consente l’esonero dai contributi previdenziali e assistenziali (non Inail) con tetto mensile massimo di 780 euro, durata calcolata tra 18 mensilità e mensilità godute dal beneficiario del RDC (minimo di cinque mensilità), e a condizione di precedente comunicazione ad Anpal dei posti vacanti. Il datore di lavoro deve aver realizzato un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato.

Può interessare anche un ente di formazione nel caso abbia stipulato un Patto formativo con i Centri per l’impiego o presso le agenzie per il lavoro. Il beneficio interessa sia datori di lavoro imprenditori che non imprenditori, ovvero associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali.

Nel documento Inps vengono elencati tutti i rapporti di lavoro incentivati, le condizioni per il diritto all’esonero, subordinate in ogni caso alle norme per la tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria e stabilite dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015.

“L’articolo 8, commi 1 e 2, del D.L. n. 4/2019 prevede, nel caso di licenziamento effettuato nei trentasei mesi successivi all’assunzione del lavoratore beneficiario del Rdc, che il datore di lavoro sia tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito“. “La restituzione dell’incentivo non è dovuta allorquando l’interruzione del rapporto di lavoro si verifichi a seguito di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo (art. 8, commi 1 e 2, del D.L. n. 4/2019)”.

Info: Inps circolare n.104 del 19 luglio 2019

Ti potrebbe interessare