Pubblicata dall’Agenzia delle Entrate una nuova circolare, la n. 23/E del 23 giugno 2022 con nuovi chiarimenti sul Superbonus e su quanto previsto dalle ultime novità in materia.

Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Ulteriori chiarimenti.

Si tratta di un ampio documento che fornisce un quadro riassuntivo di tutti i chiarimenti recenti derivanti da note pubblicate dall’Agenzia, dagli enti e dalle istituzioni competenti, da linee guida e istanze di interpello.

Riguarda nel dettaglio soggetti coinvolti, le aliquote, le scadenze finali del Superbonus. Proprietari, immobili, indipendenza funzionale, gli interventi, proroghe e cululabilità, sconto i fattura, asseverazioni e general contractor. Temi raccolti anche tramite una tabella sinottica.

“Tenuto conto della complessità delle disposizioni introdotte dal

decreto Rilancio in materia di Superbonus, sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus), è stata inserita un’apposita area tematica”.

L’indice:

“Soggetti che possono fruire del Superbonus;

Edifici interessati;

Tipologie di interventi;

Spese ammesse alla detrazione;

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in alternativa alle detrazioni;

Adempimenti procedurali”.

