Certificati bianchi. Guida operativa. Questo il documento pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Mistero dell’Ambiente il 2 maggio 2019 redatto da Gse con Enea e Rse che riporta informazioni sulla presentazione delle richieste di incentivo per il risparmio energetico.

La guida è stata pubblicata dopo il decreto ministeriale Approvazione della Guida operativa per promuovere l’individuazione, la definizione e la presentazione di progetti nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi e aggiornamento della tabella recante le tipologie progettuali ammissibili, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10

maggio 2018 in materia di Certificati Bianchi. Provvedimento che ha riportato anche l’aggiornamento della tabella delle tipologie progettuali ammissibili.

Questi gli argomenti trattati dal volume:

“Allegato 1.1 – Chiarimenti operativi per la presentazione dei progetti;

Allegato 2.1 – Guide settoriali: il settore industriale della produzione di piastrelle ceramiche;

Allegato 2.2 – Guide settoriali: il settore industriale della produzione di vetro e prodotti in vetro;

Allegato 2.3 – Guide settoriali: il settore industriale della produzione di articoli in materiale plastico;

Allegato 2.4 – Guide settoriali: il settore industriale della produzione della carta;

Allegato 2.5 – Guide settoriali: impianti di produzione di energia termica e frigorifera;

Allegato 2.6 – Guide settoriali: il Servizio Idrico Integrato;

Allegato 3 – Interventi di efficienza energetica non ammissibili”.

Ministero Sviluppo Economico, Guida operativa Certificati bianchi

