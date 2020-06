Con una circolare del 5 giugno 2020 n.2350 ripresa dal Ministero del Lavoro Inps ha pubblicato chiarimenti sulla nuova procedura riguardante la domanda per bonus baby sitting e centri estivi come modificato dall’articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Circolare che segue il precedente messaggio n. 2209 del 27 maggio 2020.

Il bonus arrivaerà a un limite massimo di 1.200 euro per ogni nucleo familiare, per il periodo 5 marzo 31 luglio 2020 con integrazioni dell’importo residuo per chi ha già presentato domanda.

Spetta a:

dipendenti del settore privato;

iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

autonomi iscritti all’INPS;

autonomi iscritti alle casse professionali.

medici;

infermieri;

tecnici di laboratorio biomedico;

tecnici di radiologia medica;

operatori sociosanitari.

Il beneficio può arrivare a 2.000 euro per ogni nucleo familiare in caso di personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 con integrazione per chi avrà già presentato domanda e abbia già ricevuto l’importo di 1.000 euro.

Prestazioni erogate su Libretto di Famiglia.

Per quanto riguarda i centri estivi e servizi integrativi dell’infanzia, l’interessato può scegliere di destinare tutto o parte del beneficio a tale opzione, incompatibile con il bonus asilo nido.

In questo caso l’importo è accreditato su conto corrente bancario postale o libretto postale e carta prepagata.

Domande da presentare online.

Info: Inps messaggio n.2350 del 5 giugno 2020

