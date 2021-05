Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19. Con ordinanza del 21 maggio 2021 del Ministero della Salute e del Ministero per le Pari opportunità e la Famiglia è stato pubblicato l’aggiornamento del 21 maggio 2021 del documento di riferimento per centri estivi e attività non formative.

Le linee guida sono adottate ai sensi dell’articolo 12 del Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, sono state validate dal Comitato tecnico scientifico il 18 maggio 2021 e sostituiscono integralmente le precedenti in allegato 8 del Dpcm 2 marzo 2021 derivanti dall’allegato 8 del Dpcm 17 maggio 2020.

L’ordinanza 21 maggio 2021 è stata pubblicata dal Ministero delle Pari opportunità ed è prossima alla Gazzetta Ufficiale.

I soggetti interessati sono:

centri estivi;

servizi socioeducativi;

centri educativi e ricreativi minori;

attività di comunità;

attività residenziali;

gioco libero e ludotech;

scuole di danza musica lingua,non formazione professionale;

attività nei musei;

attività per genitori e tutori per bambini fino a 6 anni;

nidi micronidi e sezioni primavera;

nidi familiari tagesmutter;

attività all’aperto.

Questo l’indice del documento:

“Apertura regolamentata di parchi, giardini pubblici e di aree gioco per minori; Attività educative non formali e informali, e ricreative volte al benessere dei minori:

(Indicazioni sull’organizzazione degli spazi;

Indicazioni sul rapporto tra minori accolti e spazio disponibile;

Indicazioni per la protezione e controllo dell’infezione;

Indicazioni sul rapporto tra minori accolti e spazio disponibile; Indicazioni per la protezione e controllo dell’infezione; Attività con neonati o bambini in età da 0 a 3 anni;

Previsioni sulla segnaletica e messaggi educativi per la prevenzione del contagio;

Utilizzo delle mascherine;

Sicurezza durante visite, escursioni e gite;

Garantire la sicurezza del pernottamento;

Sicurezza dei pasti;

Pulizia e igiene degli ambienti;

Previsione di scorte adeguate;

Risposta a eventuali casi sospetti e casi confermati di COVID-19;

Elementi di informazione per gli operatori, educatori e animatori, anche volontari;

Indicazioni per la programmazione delle attività;

Indicazioni sull’accesso quotidiano e le modalità di accompagnamento e ritiro dei minori;

Indicazioni sui protocolli di accoglienza;

Protocollo per le verifiche giornaliere in caso di pernotto, successive al primo ingresso;

Indicazioni generali;

Attestazione di guarigione clinica e nulla osta al rientro in comunità;

Attenzioni speciali per i minori, gli operatori, educatori e animatori, anche volontari, con disabilità, in situazioni di fragilità o appartenenti a minoranze”.

