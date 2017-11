ROMA – Rilasciate in occasione della stagione degli esodi estivi (Leggi: esodi estivi, bilancio Viabilità Italia), sono disponibili online le applicazioni VAI di Anas e iCCISS del Centro di coordinamento informazioni per la sicurezza stradale presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

L’app VAI, realizzata dall’Anas è disponibile sia per sistema iOS che per Android. Nel dettaglio:

fornisce informazioni certificate sul traffico in tempo reale;

visualizza su mappa rallentamenti, code e limitazioni alla circolazione nella rete viaria gestita dall’Anas;

utilizza un servizio di georeferenziazione che si attiva su autorizzazione dell’utente;

dispone della funzionalità di ricerca regionale e delle ultime informazioni;

con il servizio velocità fornisce informazioni sulle velocità medie sostenute dai veicoli nei tratti di strada selezionati;

si aggiorna durante la fruizione e in caso di mancanza di collegamento alla rete un segnale avverte l’utente.

Anas invita a un uso responsabile dell’app, non durante la guida e rispettando limiti e norme della strada.

iCCIISS, applicazione sviluppata dal Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti permette di utilizzare anche durante il viaggio le informazioni relative al traffico ed alla viabilità gestite dalla centrale operativa del Cciss.

L’applicazione, pensata per funzionare anche in assenza di collegamento alla rete, si scarica all’avvio, anche per quanto riguarda le mappe cartografiche. Una volta lanciata si aggiorna costantemente fornendo le ultime segnalazioni sul traffico.

Attualmente iCCISS è disponibile per sistema iOS ma a breve sarà rilasciata anche la versione Android. L’utente può scegliere tra una versione Standard e una Pro, che contiene mappe più dettagliate (e che quindi occupano più memoria sul dispositivo).

