ROMA – SafeSchool 4.0. Italia Sicura comunica che è disponibile sia su Google Play che App Store l’applicazione realizzata da Enea per l’analisi speditiva della vulnerabilità energetico-strutturale degli edifici scolastici. Applicazione destinata ai tecnici abilitati.

Uno strumento ideato per supportare i tecnici nei rilievi, nelle valutazioni iniziali riguardanti la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico delle scuole. Che, raccomanda Italia Sicura, non andrà a sostituire analisi e calcoli d’obbligo, ma sarà “un interessante strumento di supporto alle decisioni soprattutto per gli enti locali”.

Come indicato nelle istruzioni pubblicate da Enea, l’app è stata progettata per essere utilizzata esclusivamente da tecnici abilitati, ovvero da periti, geometri, architetti e ingegneri e senza l’inserimento di informazioni specialistiche non rilascia report. Consente in sintesi di ottenere:

“un report dei rilievi completo di foto;

il livello della classe di merito energetica e degli interventi per ottimizzarne la prestazione;

gli elementi di vulnerabilità strutturale e il livello per migliorare la sicurezza dell’edificio;

un file contenente tutte le informazioni inserite dal tecnico”.



Il progetto rientra in Italia in Classe A, campagna triennale nazionale di informazione e formazione sull`efficienza energetica lanciata da Enea e Ministero dello Sviluppo Economico.

Info:

Italia Sicura SafeSchool 4.0

SafeSchool 4.0 Android

