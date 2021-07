Pubblicati dal Miur due avvisi per finanziamenti alla messa in sicurezza di mense scolastiche e palestre e per scuole innovative nel Centro – Sud.

Stanziati 170 milioni di euro.

Gli avvisi sono destinati agli istituti scolastici delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Palestre e mense

Il primo di 130 milioni, finanzia adeguamento e messa in sicurezza di palestre e impianti sportivi con massimale di 350mila euro e interventi per la sicurezza delle mense, con massimale di 200mila euro.

Due candidature per ogni Comune, fino a quattro per Province e Città Metropolitane. Scadenza 5 agosto 2021.

Questo il link alla pagina Pon-Miur con l’avviso n.18786 del 28 giugno 2021, le modalità per l’invio delle domande, FAQ, manuali, istruzioni per generare Cup.

Scuole innovative

Il secondo di 40 mila euro riguarda Comuni sotto i 5mila abitanti e la costruzione di scuole innovative. Ancora nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L’area di edificazione sarà ceduta a Inail che si occuperà del progetto esecutivo e la scuola sarà poi di proprietà dello stesso Istituto.

Scadenza 6 agosto 2021.

L’avviso pubblico n.18796 del 28 giugno 2021 pubblicato dal Miur.

