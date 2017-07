ROMA – Furti a camion e carichi. È stato pubblicato dal Ministero dell’Interno un vademecum per gli autotrasportatori, un documento con regole di buon senso e suggerimenti per evitare rapine e appropriazioni indebite durante i viaggi.

Dai dati elaborati dall’Osservatorio nazionale sui furti e le rapine in danno di autotrasportatori emerge che tra gennaio e settembre 2016 i furti ai mezzi pesanti trasportanti merci sono stati 746, 45 le rapine. Rispettivamente 1103 e 45 nel 2015.

Il vademecum è stato elaborato dallo stesso Osservatorio. I consigli sono dodici. Riguardano la riservatezza in merito a itinerari e partenze, soste in aree con i servizi utili individuate da Geososta, evitare i recenti doganali, non lasciare incustodito il mezzo e se necessario chiuso e in zone assolutamente sicure, viaggi in convoglio, telecamere posteriori, sistemi di protezione del carico, anti-jammer, utenze telefoniche per le emergenze.

“In casi di furto, presentare quanto prima la denuncia all’ufficio di polizia più vicino”.

Info: Ministero Interno vademecum contro furti autotrasportatori

