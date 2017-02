ROMA – Amianto edifici pubblici. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2016 l’avviso del Ministero dell’Ambiente con il bando attraverso il quale le amministrazioni pubbliche possono richiedere finanziamenti per la progettazione preliminare e definitiva di interventi di bonifica amianto. Finanziamenti derivanti dall’apposito Fondo istituito presso il Ministero dell’Ambiente con Decreto del 21 settembre 2016 e che ha in dote “5,536 milioni di euro per l’anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018”.

Per richiedere il finanziamento le amministrazioni pubbliche avranno a disposizione due mesi, dal 30 gennaio 2017 fino al 30 marzo 2017. La piattaforma di riferimento per l’invio delle proposte è Finanziamenti PA – Ministero Ambiente.

La domanda deve essere affiancata da una relazione tecnica asseverata scritta da un professionista abilitato. In allegato al bando un facsimile di relazione.

Lo stesso bando elenca quindi in dettaglio i criteri di valutazione e di assegnazione punteggi con priorità e relativo punteggio, tutte le spese ammissibili e quelle non ammissibili, la procedura per determinare la priorità in caso di ex aequo, erogazione, controlli e cause di revoca.

Info: GU 24 gennaio 2017 avviso pubblico progettazione bonifica amianto

