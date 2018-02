ROMA – 8 milioni 816mila donne fra i 14 e i 65 anni hanno subito una forma di molestia sessuale durante la vita, 3 milioni 118 mila negli ultimi tre anni; 1 milione 404mila le donne che hanno subito molestie sessuali sul lavoro nel corso della vita, 425mila negli ultimi tre anni. Questi alcuni dei dati pubblicati da Istat nel rapporto Molesti e ricatti sessuali sul lavoro da indagini effettuate negli Anni 2015-2016.

Il 97% degli autori di molestie sulle donne è composto da uomini, che compongono anche l’84,5% delle molestie subite dagli uomini stessi. 3 milioni 754mila gli uomini che si stima abbiano subito molestie nella vita, 1 milione 274 mila negli ultimi tre anni.

Le donne hanno subito nel 24% dei casi molestie verbali, 15,9% da contatto fisico; 8,2% e 3,6% uomini. Nel 60% dei casi da estranei, nel 27,9% sui mezzi di trasporto; uomini 29,2% nei locali; il 6,8% delle donne le ha ricevute dal web, il 2,2% degli uomini.

Atti sessuali. “Il 5% della popolazione tra 14 e 65 anni, pari a 2milioni di persone, si stima abbia subito atti sessualicontro la propria volontà quando era minorenne. Si tratta del 7,8% tra le donne (1,6 milioni di persone) e del 2,2%tra gli uomini (435mila persone). Il 62,1% degli uomini e il 42,7% delle donne vittime di abusi sessuali non ha parlato con nessuno di questi fatti al tempo in cui si sono verificati”.

Lavoro. 1 milione 404mila sono le donne che nella loro vita hanno subito ricatti e molestie sessuali sul lavoro e 425mila solo negli ultimi tre anni. Nel corso della vita 1 milione 173mila ne ha subite per ottenere, mantenere, far progredire un lavoro,167mila negli ultimi tre anni. “La quota maggiore delle vittime, inoltre, lavorava o cercava lavoro nel settore delle attività professionali, scientifiche e tecniche (20%) e in quello del lavoro domestico (18,2%)”.

Il 32,4% di ricatti e molestie è stato ripetuto ogni giorno oppure ogni settimana e nell’11,3% delle volte dalla stessa persona. Quasi sempre da un uomo. Nel 61,8% dei casi al momento dell’indagine si è trattato di ricatti iniziati almeno da dieci anni, 30,3% tra cinque e dieci anni, 5,8% negli ultimi tre o quattro anni, 2,1% due anni.

L’80,9% delle donne che nella vita ha subito ricatti non ne ha parlato sul lavoro, l’8,2% lo ha raccontato ai colleghi, 4,1% al datore di lavoro, 3,3% ai dirigenti, 1% sindacati, quasi nessuno alle Forze dell’Ordine.

Info: Istat rapporto molestie e ricatti sessuali sul lavoro

Ti potrebbe interessare