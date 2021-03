Rilasciato da Eu-Osha un dizionario online che raccoglie un elenco di termini sulla salute e la sicurezza sul lavoro. Disponibile anche in italiano.

Circa 2mila parole, affiancate da sinonimi, consultabili attraverso ricerca per nome, ordine alfabetico o ordine gerarchico. Consultabili online o scaricabili in Excell per la fruizione offline.

L’applicativo oltre all’italiano è tradotto in 24 lingue, è integrato

nella banca dati terminologica dell’Unione europea IATE.

Info: Eu-Osha tesauro multilingue sulla sicurezza sul lavoro

