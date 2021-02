Dal 15 febbraio sono stati allestiti al Brennero i Drive Through Difesa, presidi per i tamponi Covid agli autotrasportatori.

Sono stati disposti per sostenere i trasportatori in riferimento alle restrizioni introdotte da Germania e Austria per l’ingresso nei propri territori: richiesto tampone antigenico negativo nelle 48 ore precedenti.

La decisione è stata presa dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Enrico Giovannini, il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini e il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese in accordo con la Sanità Militare-Ministero. I gazebo sono allestiti dalla struttura commissariale della Presidenza del Consiglio sotto il Prefetto Vito Cusumano, Commissario di Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano.

Ulteriori postazioni sono in allestimento da parte della Provincia Autonoma di Bolzano.

Info: Mit, allestiti i Drive Trough Difesa

