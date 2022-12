VeSafe. Segnalata da Eu-Osha la piattaforma della Commissione europea ospitata dalla stessa Agenzia che riporta informazioni per la gestione del rischio in strada e per la sicurezza di chi lavora nei traporti.

Il sito è già stato posto in evidenza da Eu-Osha cinque anni fa in concomitanza della pubblicazione di un video di Napo sulla sicurezza nei trasporti.

Una guida elettronica, che può essere consultata in base al settore di lavoro, ovvero guida per lavoro, lavoro in strada o nei pressi di strade, trasporti e movimentazioni sul lavoro. Per ruolo in azienda: datore di lavoro, esperto di sicurezza, lavoratore. Oppure per mezzo, dalla bici, ai carrelli elevatori fino ai taxi.

ELA

Nello stesso post Eu-Osha ha richiamato la campagna dell’Agenzia europea per il lavoro – ELA, La strada verso un trasporto equo. “Ogni giorno vengono effettuate innumerevoli operazioni di trasporto in tutta l’UE. Il settore del trasporto su strada è essenziale per la nostra economia europea. Tuttavia, è anche un settore che deve affrontare diverse sfide, alcune specifiche per i conducenti o gli operatori, altre problematiche per entrambi”.

Il volantino Conducenti distaccati: diritti e obblighi.

Ti potrebbe interessare