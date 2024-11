Pubblicata da Inps la circolare n.9 dell’11 novembre 2024 Articolo 29 del decreto-legge n. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341/1995, e successive modificazioni. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2024. Indicazioni operative.

La circolare riporta indicazioni per la richiesta della riduzione 2024 in edilizia, riduzione dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e per operai occupati per 40 ore a settimana.

Ti potrebbe interessare