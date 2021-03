Inail ha prorogato al 15 ottobre la scadenza per la partecipazione al Premio buone pratiche indetto dall’Istituto in Italia per la campagna Eu-Osha Ambienti di lavoro sani e sicuri 2020-2022.

La scadenza precedente era stata fissata al 15 luglio 2021, la decisione è conseguente alla proroga disposta da Eu-Osha per il premio Buone prassi europeo da ora in scadenza il 15 novembre 2021.

Info: Inail, proroga premio Buone pratiche Eu-Osha

