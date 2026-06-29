Con nota del 24 giugno 2026 Inail informa sull’apertura delle domande per la borsa di studio per studenti superstiti di una lavoratore deceduto per infortunio o malattia professionale.

La misura è stata segnalata anche dal Ministero del Lavoro con nota del 26 giugno 2026 ed è stata introdotta dal decreto-legge n.159/2025, attivo anche per l’anno scolastico in corso.

La borsa di studio dispone di un fondo di 26 milioni di euro e viene riconosciuta fino ai 18 anni dello studente, 21 anni per scuola media o professionale, 26 anni per gli universitari. Ogni contributo è esente da tassazione e cumulabile con altri, gli importi, erogati per frequenza con profitto, sono i seguenti:

“euro 3.000, per ogni anno di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;

euro 5.000, per ogni anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP);

euro 7.000, per ogni anno di frequenza dell’università, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy)”.

Le domande vanno inviate entro 60 giorni dalla fine dell’anno scolastico utilizzando il servizio online MyInail.

Qui la guida e il manuale operativo Inail.

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