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Borsa di studio per studenti superstiti delle vittime del lavoro, invio domande

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Scritto da il Caduti sul lavoro

Con nota del 24 giugno 2026 Inail informa sull’apertura delle domande per la borsa di studio per studenti superstiti di una lavoratore deceduto per infortunio o malattia professionale.

La misura è stata segnalata anche dal Ministero del Lavoro con nota del 26 giugno 2026 ed è stata introdotta dal decreto-legge n.159/2025, attivo anche per l’anno scolastico in corso.

La borsa di studio dispone di un fondo di 26 milioni di euro e viene riconosciuta fino ai 18 anni dello studente, 21 anni per scuola media o professionale, 26 anni per gli universitari. Ogni contributo è esente da tassazione e cumulabile con altri, gli importi, erogati per frequenza con profitto, sono i seguenti:

  • “euro 3.000, per ogni anno di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;
  • euro 5.000, per ogni anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP);
  • euro 7.000, per ogni anno di frequenza dell’università, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy)”.

Le domande vanno inviate entro 60 giorni dalla fine dell’anno scolastico utilizzando il servizio online MyInail.

Qui la guida e il manuale operativo Inail.

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