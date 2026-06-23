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Rischio caldo sul lavoro.

Accesso in deroga cassa integrazione emergenza caldo, approvato decreto

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Scritto da il Brevi

Emergenza caldo. Approvata dal Consiglio dei Ministri n. 179 del 22 Giugno 2026 la norma che introduce anche per il 2026 la possibilità di sospensione dell’attività lavorativa a causa delle ondate di calore. Con la conseguente possibilità di accesso alla cassa integrazione in deroga.

La norma rientra nel decreto legge che riporta Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

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