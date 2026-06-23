Emergenza caldo. Approvata dal Consiglio dei Ministri n. 179 del 22 Giugno 2026 la norma che introduce anche per il 2026 la possibilità di sospensione dell’attività lavorativa a causa delle ondate di calore. Con la conseguente possibilità di accesso alla cassa integrazione in deroga.
La norma rientra nel decreto legge che riporta Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
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