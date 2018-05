BILBAO – Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose 2018-2019. È stato pubblicato da Eu-Osha un nuovo video per la nuova campagna biennale Ambienti di lavoro sani e sicuri.

Dangerous substances are more common than you think – Le sostanze pericolose sono più comuni di quanto si pensi è il titolo del video, per ora soltanto in inglese, disponibile sul portale della campagna.



Info: Eu-Osha nuovo video Ambienti di lavoro sani e sicuri 2018-2019

Ti potrebbe interessare