Vetrina Social Bonus. Il Ministero del Lavoro informa che dal 23 settembre è online il sito per monitorare i progetti degli Enti del Terzo Settore e le proposte che usufruiscono dell’art. 81 del Codice del Terzo settore.

Ricorda quindi che per le erogazioni liberali, i contribuenti potranno beneficiare di crediti di imposta del 65% della donazione in caso di persona fisica, del 50% per enti o società.

La Vetrina Social Bonus.

Ti potrebbe interessare