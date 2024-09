Assunzione persone con disabilità da parte di enti del Terzo Settore e Onlus. Con nota del 30 agosto e messaggio del 29 agosto, Inps riporta indicazioni per la richiesta di incentivi per le assunzioni, come previsto dal Decreto Lavoro.

L’incetivo riguarda assunzioni a tempo indeterminato tra il 2020 e il 2024 di under 35.

Domande dal settembre al 31 ottobre 2024.

