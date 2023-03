Con nota n.33 del 23 marzo 2023 Inps ha pubblicato indicazioni sulle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. Anno 2023.

In applicazione del D.M. 28 febbraio 2023. A chi si applicano, casi particolari.

