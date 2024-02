Inail con circolare del 15 febbraio n.7 ha pubblicato la revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura.

La nota Inail è successiva al decreto interministeriale 10 ottobre 2023. Le nuove tabelle sono in vigore dal 19 novembre 2023, giorno successivo alla pubblicazione del decreto in GU. Inail riporta indicazioni sulla gestione dei casi antecedenti e in istruttoria.

