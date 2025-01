Si è svolta il 28 gennaio la “Giornata europea della protezione dei dati”

indetta da Consiglio d’Europa, Commissione europea e Autorità per la protezione dei dati personali.

In occasione della Giornata si è tenuto a Roma il 29 gennaio presso la presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, Camera dei Deputati il convegno organizzato dal Garante per la privacy dal titolo “Le sfide dell’IA – La protezione dei dati nell’era del cambiamento”.

Presenti la vicepresidente della Camera, Anna Ascani, il presidente del Garante per la privacy,Pasquale Stanzione, i ministri del Lavoro Marina Calderone, Difesa Guido Crosetto, Salute Orazio Schillaci

Così il ministro del Lavoro Calderone: “L’intelligenza artificiale non è l’inizio della fine. Può essere un supporto. Dobbiamo utilizzarla senza farci utilizzare da lei. Anche per questo abbiamo modificato i contenuti e gli obiettivi del PNRR per il Programma GOL, così da poter inserire nei percorsi di formazione molti più lavoratori, soprattutto quelli dei settori più in crisi. Ci sono grandi opportunità se riusciremo a sfruttare l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro”.

