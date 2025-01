Certificazioni ospedaliere per assenza da lavoro prive di indicazioni sullo stato di salute. Questo quanto espresso dal Garante per la protezione dei dati personali nella newsletter del 23 dicembre 2024 n.530.

Il Garante, sanzionando un’azienda sanitaria per 17mila euro, indica che: le certificazioni ospedaliere per assenza dal lavoro non devono riportare le indicazioni sulla struttura, il timbro e informazioni sullo stato di salute.

La sanzione erogata deriva quindi da errato trattamento di dati in termini di adeguatezza pertinenza ed errata privacy by design.

FAQ sulla cartella clinica

Nella stessa edizione della newsletter il Garante Privacy ha pubblicato delle Faq sulle modalità di accesso ai dati personali della cartella clinica.

