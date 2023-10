Registrato alla Corte dei Conti il decreto interministeriale 25 settembre 2023 per l’accesso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni sul lavoro. È quanto riferito dal Ministero del Lavoro in una nota del 18 ottobre 2023.

Si tratta del fondo, che prevede 10 milioni 2023 e 2 milioni ogni anno dal 2024, istituito lo scorso luglio con il Decreto lavoro.

Ti potrebbe interessare