Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.67 del 20 marzo 2023 il Decreto legislativo n.27 del 23 febbraio 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012”.

Il decreto, in vigore dal 21 marzo 2023 riporta modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 al quale aggiunge il capo III-bis con “Disposizioni specifiche per le prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada”.

Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.

