Pubblicato dal Ministero del Lavoro il 26 settembre 2019 il decreto interministeriale del 3 luglio 2019 sullo stanziamento dei fondi per il diritto al lavoro delle persone disabili. 7.279.611 euro trasferiti a Inps per gli esoneri 2018 e 11.915.742 per le annualità 2019.

Ai sensi dell’art. 13, commi 5 e 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Info: Ministero Lavoro Decreto 3 luglio pubblicato il 26 settembre 2019

